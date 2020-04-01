Первыми на снижение зарплаты в «Спартаке» согласились Тедеско и тренеры

По информации «СЭ», первыми на снижение зарплаты в «Спартаке» согласились члены тренерского штаба во главе с Доменико Тедеско, с игроками говорили позднее.

Сегодня красно-белые объявили, что футболисты первой команды пошли на значительное понижение зарплат в связи с приостановкой сезона. Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше.

Во вторник «Спартак» объявил, что футболисты продолжат поддерживать форму дома, а возобновление тренировок намечено на 4 мая.

Леонид Федун: «Было несложно договориться с игроками о снижении зарплаты на 40 процентов. Спасибо им!»

В «Спартаке» не было разногласий на тему снижения зарплаты