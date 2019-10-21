Сергей Первушин назначен исполняющим обязанности главного тренера «Тамбова» решением руководства клуба. Вместе с ним в тренерском штабе продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов.

Ранее «Тамбов» принял отставку главного тренера команды Александра Григоряна. 53-летний специалист объявил об уходе после поражения в домашнем матче 13-го тура от «Урала» (1:2).

53-летний специалист работал в «Тамбове» с апреля этого года, под его руководством команда сохранила лидерство в первом дивизионе и вышла в РПЛ.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата с 8 очками. Отставка Григоряна — четвертая в этом сезоне РПЛ.

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