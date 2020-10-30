«Первое место прилично давит на «Спартак». Генич — о жалобе клуба на шутку в адрес Тедеско
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал заявление «Спартака» в адрес телеканала.
Красно-белые посчитали оскорбительной шутку комментатора «Матч ТВ» Дениса Казанского в адрес главного тренера Доменико Тедеско.
— Первое место прилично давит на «Спартак», — написал Генич в Twitter. — Направит жалобу из-за шутки! Футбольный мир сошел с ума.
??? Первое место прилично давит на Спартак. Направит жалобу из-за ШУТКИ!— Константин Генич (@GenichK) October 30, 2020
Футбольный мир сошёл с ума. https://t.co/r5CJMQP7FX
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