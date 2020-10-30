«Спартак» посчитал оскорбительной шутку комментатора «Матч ТВ» в адрес Тедеско
«Спартак» направит жалобу руководству телеканала «Матч ТВ» из-за шутки, сказанной комментатором Денисом Казанским о главном тренере команды Доменико Тедеско.
Шутка была использована в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу» и звучала так: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще пять минут и выпустит Бакаева».
— Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе «Коммент.Шоу», в клубе не оценили и посчитали оскорбительной, — приводит слова директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова Telegram-канал журналиста Василия Конова. — Мы направим письмо в адрес руководства «Матча» с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско.
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