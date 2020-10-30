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«Спартак» посчитал оскорбительной шутку комментатора «Матч ТВ» в адрес Тедеско

19:47
Эпизод программы «Коммент.Шоу». Эпизод программы «Коммент.Шоу».
Эпизод программы «Коммент.Шоу».
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«Спартак» направит жалобу руководству телеканала «Матч ТВ» из-за шутки, сказанной комментатором Денисом Казанским о главном тренере команды Доменико Тедеско.

Шутка была использована в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу» и звучала так: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать еще пять минут и выпустит Бакаева».

— Шутку, озвученную Денисом Казанским в программе «Коммент.Шоу», в клубе не оценили и посчитали оскорбительной, — приводит слова директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова Telegram-канал журналиста Василия Конова. — Мы направим письмо в адрес руководства «Матча» с просьбой дать оценку поведению лиц каналов холдинга. Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско.

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