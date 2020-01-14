«Первая тренировка команды в тренажерном зале». Очередное смешное видео от Слуцкого

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выложил видеоролик в Instagram.

— Первая тренировка команды в тренажерном зале, — написал Слуцкий под видео.

Слуцкий стал главным тренером казанцев в конце декабря прошлого года. Первый зимний сбор продлится до 25 января, в ходе сбора «Рубин» сыграет контрольные матчи с польской «Лехией» (21 января) и словацким «Слованом»(25 января).