Новичок ЦСКА форвард Адольфо Гайч рассказал об общении с белорусским наставником армейцев Виктором Гончаренко.

— Переезд в Россию — первый шаг в Европу. Я не вижу в этом ничего плохого, — цитирует Гайча Clarin. — Считаю, что это хорошая стартовая точка.

Да я уже общался с главным тренером. У нас было много звонков по телефону и в Zoom с помощью переводчика. Мы говорили обо всем: о городе и о команде. Он сказал мне, что может расположить меня только на острие или в связке с другим нападающим и что это связано с наличием разных схем. Гончаренко сказал мне, что никак не может дождаться момента моего приезда, и это придало мне уверенности. Он говорит, что следит за мной со времен моего первого турнира в сборной. Он смотрел все турниры с моим участием.

ЦСКА — одним из самых больших клубов в России. Я уже видел фото стадиона. Тренер сказал мне, что подбирается молодая команда. Мне будет проще адаптироваться. Многие фанаты ЦСКА уже засыпали меня сообщениями в социальных сетях.

Я поговорил с Осмаром Феррейрой, который играл за ЦСКА. Он одобрил мой выбор и дал полезные советы.