Перед матчем "Зенит" – ЦСКА на "Газпром Арене" умер журналист

12 мая на "Газпром Арене" перед матчем "Зенит" – ЦСКА из-за сердечного приступа ушел из жизни главный редактор фотоинформационного агентства "Интерпресс", инфоормирует официальный сайт питерцев.

С 1980 года он работал фотожурналистом в газетах "Моряк Балтики", "Смена" и "Час Пик". В 1997-м создал и возглавил фотоинформационное агентство "Интерпресс".



Александру Николаеву было 65 лет. Лауреат конкурса журналистского мастерства "Золотое перо" в номинации "Лучшая фоторабота года", Николаев запомнился коллегам как настоящий профессионал и мастер своего дела.



"Футбольный клуб "Зенит" выражает соболезнования родным и близким Александра Николаева", – говорится в сообщении.