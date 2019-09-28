«Пенальти не было. Какого черта мы будем что-то анализировать?» Григорян недоволен судейством

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян недоволен судейством матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2).

— Я о судействе не говорил 11 туров, — сказал Григорян в эфире канала «Матч премьер». — Мы выиграли два матча, где было идеальное судейство. Это случайность? Нет. Значит, какая-то третья сторона нам его обеспечила. Наверное, «Крылья» были лучше, но пенальти не было! Какого черта мы будем что-то анализировать? Поздравляю «Крылья». Пенальти не было, но забил Соболев. Ребята выкладываются на сто процентов. Дайте нам объективное судейство и будут шансы.