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«Пенальти не было. Какого черта мы будем что-то анализировать?» Григорян недоволен судейством

16:13
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Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян недоволен судейством матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2).

— Я о судействе не говорил 11 туров, — сказал Григорян в эфире канала «Матч премьер». —  Мы выиграли два матча, где было идеальное судейство. Это случайность? Нет. Значит, какая-то третья сторона нам его обеспечила. Наверное, «Крылья» были лучше, но пенальти не было! Какого черта мы будем что-то анализировать? Поздравляю «Крылья». Пенальти не было, но забил Соболев. Ребята выкладываются на сто процентов. Дайте нам объективное судейство и будут шансы.

Крылья Советов — Тамбов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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