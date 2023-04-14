Павлюченко высказался о результатах «Спартака»

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко высказался о результатах «Спартака».

«Наверное, борьба за чемпионство завершена. У «Зенита» слишком большой отрыв и слишком много мастерства, чтобы его растерять. «Спартак» отложит борьбу за чемпионство на следующий сезон. Место в топ-3 — нормальный результат для красно-белых. Выше головы не прыгнешь», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ после 22 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 54 очка. На второй строчке расположился «Ростов», у которого 45 очков. «Спартак» с 42 очками занимает третье место.