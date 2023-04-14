Орлов высказался об интересе «Зенита» к российским игрокам

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на информацию, что петербургский «Зенит» интересуется сразу несколькими российскими футболистами.

«Любой хороший российский игрок пригодится «Зениту». Все зависит от желания футболиста. Пиняев и Тюкавин явно усилят «Зенит». Почему-то никто не вспоминает, как московские команды собирали у себя сборную. Или как Лобановский в киевском «Динамо» собирал сборную Украины. Это нормальная футбольная система. В «Реал Мадрид» и «Барселону» все хотят попасть. Это клубы высоких достижений. Так же и «Зенит» в России. Четыре чемпионства подряд! Кто захочет — тот придет», — приводит слова Орлова Sport24.

Среди потенциальных новичков «Зенита» назывались вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.