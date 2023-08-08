Павлюченко признался, что не хочет стать тренером «Спартака»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что не хочет тренировать «Спартак» в будущем.

«Думаю, сейчас все тренеры мечтают возглавить «Спартак», хотят этого, ведь это самый популярный клуб России. Но на сегодняшний день я не хочу тренировать красно-белых, у меня нет такого желания. Мое обучение на лицензию тренера начинается в августе, но пока даты не совсем удобны для меня», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Павлюченко выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год. Всего за московский клуб он провел 189 матчей, забил 89 мячей и отдал20 результативных передач.