"Павел все осознал и извинился". Адвокат Мамаева - о ситуации с Соловчуком

Игорь Бушманов, адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что его клиент осознал свою вину и извинился перед водителем ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталием Соловчуком. В четверг в Пресненском суде города Москвы состоялось очередное заседание по делу футболистов.

- Ваши впечатления от сегодняшнего дня?

- Безусловно, в рабочем режиме. Сегодня был допрошен важный потерпевший Соловчук. Он указал события, которые отчасти совпадают с позицией защиты. Безусловно, как мы подойдем к видеозаписи, будет более емко и понятно, кто и где находился. И на этом наши разночтения будут устранены.

- Не было ощущения, что день остался в пользу подсудимых?

- Два разных эпизода. По первому Павел говорит, что готов нести ответственность, остальные участие не принимали. Здесь вопрос в квалификации действий: были ли они хулиганскими или на почве личных неприязней, как об этом свидетельствуют доказательства. По ним, был повод, была причина, были действия Соловчука. Остальные могут отвечать за действия, которые в обвинении не вменяются. Второй свидетель утверждает, что никакой группы лиц не было, все действия были хаотичными. И говорить о том, были ли эти действия совместными, как утверждает следствие, пока нельзя. Действия в адрес Пака подлежат отдельной квалификации, действия в адрес Пака - другой. Они не могут быть взаимосвязаны, как искусно их сплело следствие. В одном случае было причинение легкого вреда Здоровью, в другом - побои. Кто это сделал, тот и должен подлежать уголовной ответственности.

- Вообще отношение к показаниям водителя?

- Они противоречат нашим причинам начала фактически обоюдной драки. Мы говорим, что здесь нет хулиганских мотивов, что все действия Мамаева выражены личными неприязнями, оскорблениями и действия, которые Соловчук допустил в отношение всей компании. Это фактически обоюдная ситуация, и хулиганских побуждений здесь не было.

- Коллективные извинения облегчат ситуацию?

- Позиция Мамаева изначально была направлена на примирение с потерпевшим. Для этого были принесены извинения, и Соловчук подтвердил, что они были искренними. Действительно: Павел все осознал, извинился, и ему не приятно переживать эти события. Он переживал и за потерпевшего, потому что были принесены телесные повреждения. Для этого и предлагалась компенсация, чтобы потерпевший мог оплатить свое лечение. К сожалению, потерпевший не счел необходимостью воспользоваться компенсацией, хотя она значительно больше сумм, которые он затратил на лечение.

- Когда покажут видео?

- Мы к этому стремимся. Мы изначально предлагали это сделать, потому что это значительно бы ускорило процесс. И тогда вопрос был бы об оценке каких-то нюансов, словах и фразах, которые не попали в видео из кофетерия.

- Какие-то шансы, что оно появится до того, как выскажутся все свидетели, есть?

- Сейчас предоставляются свидетели со стороны обвинения. По каким-то тактическим соображениям, видео не хотят предъявлять. Хотя мы изначально об этом ходатайствовали для удобства, ускорения процесса рассмотрения дела, объективности. (Илья Егоров)

Напомним, Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, Пак и Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live