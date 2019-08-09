Павел Погребняк: "Играть в Англии всегда было моей мечтой, а здесь она умирала"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк в интервью "СЭ" рассказал, что мог не перейти в "Динамо" из "Рединга". По его словам, московская команда была не его.

– Вы сумели выстоять в борьбе с судебной машиной, включенной клубом "Динамо". И я помню, что вы не очень хотели уезжать из Англии в эту команду. Было фатальное предчувствие беды?

– Такая история действительно была. Когда мы сидели в лондонском аэропорту, я попросил на стойке регистрации вернуть мне багаж. Но девушка сказала, что багаж уже в самолете и нужно лететь. Так бы я остался. Это не было фатальным предчувствием. Просто играть в Англии всегда было моей мечтой, а здесь она умирала.

– Вряд ли вы тогда могли предположить, что за два с половиной сезона в "Динамо" на вашем счету будет всего один мяч. Что же все-таки это было – страшный сон?

– Бывают такие команды, что понимаешь – это не твое.

– Что значит "не твое"? Не тот коллектив, обстановка?

– По коллективу вопросов нет. Но вы посмотрите статистику: нападающие в "Динамо" не забивают больше 3-4 голов. Кажется, только Александр Кокорин забивал 10 и Кевин Кураньи – 12. Вот сейчас купили Шейдаева, парень работает, запредельная самоотдача, а голов нет. Может, проклятие какое-то на "Динамо"? (Александр Львов)

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