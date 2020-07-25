Павел Погребняк допустил завершение карьеры этим летом

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк допустил, что этим летом завершит карьеру. 36-летний форвард последние два сезона защищал цвета «Урала» и покинул клуб в связи с истечением срока соглашения. В сезоне-2019/20 он отметился 5 голами в 19 играх. Весной футболист переболел коронавирусом.

— Очень странный чемпионат, не все команды выдержали это испытание, некоторые не доиграли определенное количество игр. Но тем не менее, Российский футбольный союз со своей задачей справился, — цитирует официальный сайт РГУФКСМиТ Погребняка. — Для «Урала», конечно, сезон получился смазанным. Еще две недели назад мы претендовали на путевку в Лигу Европы и победу в Кубке России, сегодня мы 12-е, нигде не участвуем, у нас убрали весь тренерский штаб и с некоторыми игроками не продлили трудовые соглашения. Весь чемпионат я считаю на троечку.

В плане физических кондиций сейчас я себя чувствую лучше, чем до того, как переболел коронавирусом, поэтому желание поиграть еще остается. Но в то же время я понимаю, что мне уже 36 лет, какие-то финансовые схемы на моей персоне не прокатят. Понятно, что руководителям надо зарабатывать и в то же время давать шанс молодым, чтобы они приносили какую-то пользу. Вопрос открыт, вопрос в воздухе, я не могу сказать, что я завершил карьеру. Возможно, чем раньше закончишь, тем быстрее уйдешь в новую жизнь и привыкнешь жить без футбола.

На данный момент очень грустно, и ты все равно к этому не подготовишься. Конечно, я и в 35 подумывал о том, сколько мне осталось и так далее. Но сейчас пришел этот момент, и — какая-то апатия, ничего не хочется делать. Этот момент надо пережить, жизнь не заканчивается, надо двигаться дальше.

У меня были такие мысли, что или «Урал», или потом нигде. Возможно, что этот футбольный клуб будет последним в моей карьере. Расстались в хороших отношениях, у меня осталось много друзей в Екатеринбурге. Думаю, еще будет повод приехать в этот город. Также буду следить за партнерами, с которыми выходил в оранжевой форме. И вообще — всем болельщикам я благодарен за поддержку, меня любили в Екатеринбурге.