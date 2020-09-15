Павел Маслов: «После первого гола отступили от своей игры»
23:20
Защитник «Спартака» Павел Маслов подвел итоги недавнего дерби с ЦСКА (1:3) и рассказал, чего ждет от предстоящего матча Кубка России с «Родиной».
— Поняли, что после первого гола отступили от своей игры, — сказал Маслов в интервью пресс-службе «Спартака». — В начале матча доминировали на поле, у нас получался прессинг, мы контролировали игру. Но после забитого гола упустили нити, пропустили ответный мяч и дальше, наверное, не контролировали игру должным образом.
Я никогда не задумывался о статусах. Основной, запасной... Всегда работаю на максимум. А состав определяет тренер.
«Родина» — новая команда. В ней в основном молодые футболисты. У них будет много желания.
Дополнительная информация:
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