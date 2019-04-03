Павел Мамаев - жене Алане: "Главное - без паники"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев ободрил супругу Алану перед оглашением решения суда в рамках предварительного заседания по делу об избиении водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.
- Главное - без паники. Даже полгода - ничего страшного. Детям скажи - пусть по телеку смотрят, - сказал Мамаев
Напомним, Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены.
#КокоринМамаев Мамаев - жене: "Главное - без паники"– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 3 апреля 2019 г.
Павел - просто красавец pic.twitter.com/CvZc4brmeB
Кокорина и Мамаева оставили под стражей до 25 сентября. Live!
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/online/kokorina-i-mamaeva-ostavili-pod-strazhey-do-25-sentyabrya-live-1530382/