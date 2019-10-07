Павел Мамаев: «Будем работать в плане «футбол, футбол и еще раз футбол»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заявил, что в ближайшее время намерен сосредоточиться на футболе. Он присоединился к клубу после выхода из тюрьмы. Ранее футболист выступал за «Краснодар».

— Идет бытовой процесс. Поиск жилья, поиск школы, детского сада. Все потихоньку. Варианты есть, это самое главное. Скоро быт станет закрытой темой. Мы определились с местом жительства, продолжения карьеры. Острые проблемы, на мой взгляд, мы все разрешили и поняли друг друга. Будем идти к тому, чтобы все стало еще лучше, — сказал Мамаев в интервью своей жене Алане на ее Youtube-канале.

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