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Сегодня, 19:05

Павел Кукуян рассудит матч ЦСКА — «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Павел Кукуян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 7-го тура РПЛ.

Встречу между ЦСКА и «Зенитом» рассудит Павел Кукуян.

2 сентября (суббота)

«Урал» — «Ахмат»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Виталий Мешков; AVAR — Антон Фролов; инспектор — Алексей Тюмин.

«Пари НН» — «Рубин»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Алексей Ширяев; резервный судья — Владимир Москалёв; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Игорь Панин; инспектор — Сергей Зуев.

«Крылья Советов» — «Факел»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Адлан Хатуев; инспектор — Сергей Мартынов.

«Краснодар» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья — Артём Чистяков; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Игорь Синер.

3 сентября (воскресенье)

«Оренбург» — «Сочи»: судья — Евгений Буланов, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Андрей Бутенко.

«Локомотив» — «Балтика»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гончар.

ЦСКА — «Зенит»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья — Артур Фёдоров; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Мацюра.

«Ростов» — «Динамо»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Рустам Мухтаров; инспектор — Сергей Хральцов.

Источник: РФС
Футбол
РФС
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Кукуян
5
12
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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