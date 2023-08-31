Наумов высказался о ситуации с газоном «Сочи»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о ситуации с газоном «Сочи».

«Вы знаете, конечно, в моей карьере случались такие матчи, когда приходилось команде играть на ужасном поле. Но я должен сказать, что, когда комментаторы поддерживают руководителей «Сочи», объясняя это тем, что там такой климат, что трава не растет — это бред. Просто такой бред, который слушать даже не надо. Вся беда в том, что у этого поля нет хозяина, им никто не занимается. Посеяли травку и бог с ней, пусть растет как растет. Спортивный газон — это такая штука, там не то, что агроном должен быть, там есть отдельная профессия. Вот эти люди занимаются полем профессионально, это начиная с дренажа, подогрев. Сейчас такие технологии, что вырастить траву на льду можно. А уж в Сочи! В Томске, в Сибири выращивают. Лига должна дать принципиальную оценку таким вещам. Надо штрафовать и переносить игры. Поверьте, если накажут «Сочи», тогда и климат наладится, и трава станет хорошей», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол.Ру»

Ранее на качество поле на стадионе «Фишт» жаловались игроки ЦСКА.

После шести туров «Сочи» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Лидирует — «Краснодар» (14 очков).