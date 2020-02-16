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Павел Худяков: «В Тамбове нет условий, до конца сезона будем тренироваться в Тарасовке»

15:04
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал «СЭ» информацию о том, что клуб будет базироваться в Тарасовке.

— Да, принято такое решение, поскольку тренировочный процесс — самое важное, а в Тамбове еще лежит снег, — заметил Худяков. — Единственный вариант — манеж, однако это слабая замена натуральному полю. К тому же у нас несколько матчей будет в Москве, что облегчает логистику. «Спартак» тренируется в Тушино, на базу в Тарасовке будет заезжать также только «Спартак-2», но для двух команд условий вполне хватит. Так что до конца нынешнего сезона будем заниматься там, а дальше посмотрим. (Константин Алексеев)

Напомним, что в первом круге чемпионата России «Тамбов» принимал соперников на стадионе в Саранске. Команда ушла на перерыв на 11-м месте в турнирной таблице.

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