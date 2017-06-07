Павел Андреев: "Спартак" предложил Роману Зобнину улучшенный контракт"

Агент полузащитника "Спартака" Романа Зобнина сообщил о том, что клуб улучшил финансовые условия контракта футболиста.
– "Спартак" предложил в финансовом отношении улучшенный контракт , – сказал Андреев. – До травмы это было или после? Не имеет значения. Мы воспринимаем ситуацию позитивно – потому что клуб при действующем контракте, увидев прогресс Романа, идет на улучшение условий.
Зобнин перешел в "Спартак" из московского "Динамо" летом 2016 года – сумма трансфера составила 3 миллиона евро. В понедельник футболист получил травму в товарищеской игре сборной России с командой Венгрии. На восстановление после повреждения крестообразной и боковой связки колена Зобнину, по словам врача сборной Эдуарда Безуглова, потребуется до пяти месяцев. (Сергей ЕГОРОВ)
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Mark Krass
Он ходить то потом хоть сможет? Не говоря уж про играть. Очень тяжелая травма. Дай Бог, поправится. После таких только Акинфеев и Данни на свой уровень вышли. Всё. Остальные почти все либо закончили, либо потом ножки берегли и как бойцы уже не котировались.
21:55 7 июня
Jean4
Не мудрено, там ЗП была одна из самых маленьких, если брать основной состав.
19:08 7 июня