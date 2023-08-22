Барбоза: «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» только за 100 миллионов евро»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе полузащитника «Бенфики» Давида Нереса в «Зенит».

«Насколько мне известно, «Бенфика» готова продать Нереса в «Зенит» только за 100 миллионов евро. За меньшую сумму португальский клуб продавать бразильца не готов. Может ли «Зенит» сторговаться на 45 миллионов евро? Не думаю, «Бенфика» уже потеряла несколько основных игроков, и не может позволить потерять себе еще одного. У него большое будущее, это топ-игрок с отличной скоростью. Он должен быстро адаптироваться в РПЛ. Но тут будет учитываться спортивный момент», — приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готовит предложение в размере 45 миллионов евро за Нереса. Издание A Bola отмечало, что сам игрок не собирается переходить в российский клуб.

В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.