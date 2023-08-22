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Дзагоев уверен, что уступает по таланту Аршавину: «Я реализовался только на 60-70 процентов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев сравнил себя с экс-форвардом «Зенита» Андреем Аршавиным.

«Однозначно, я уступаю Аршавину по таланту. Да, ты прогрессируешь, и без таланта тоже никуда, но если говорить, что я прям талант-талант — я с этим точно не согласен. Вот Аршавин — это реально талант», — цитирует Дзагоева matchtv.ru.

Кроме того, экс-игрок ЦСКА не считает, что реализовал свой талант полностью.

«Думаю, что процентов на 60-70 я только реализовался», — добавил Дзагоев.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин». Летом этого года у 33-летнего полузащитника истек контракт с казанцами. В прошедшем сезоне Алан провел 20 матчей в первой лиге, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее Дзагоев играл за ЦСКА. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России, 4 раза выигрывал Кубок страны и 4 раза становился победителем Суперкубка.

Кроме того, в активе Дзагоева 9 мячей в 59 матчах за сборную России.

Алан Дзагоев
Андрей Аршавин
Футбол
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