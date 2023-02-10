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Паршивлюк рассказал о своей реакции, когда динамовские фанаты попросили его поцеловать эмблему клуба

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Паршивлюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции во время презентации для болельщиков бело-голубых, когда один из них попросил его поцеловать динамовскую эмблему.

— Вы поразили меня тем, как смогли среагировать на настоятельную просьбу динамовских фанатов поцеловать клубную эмблему. Даже Виктор Савельевич Онопко в схожей ситуации в ЦСКА дал слабину. Как вам удалось достойно и мгновенно выйти из ситуации?

— Я ожидал каких-то вопросов, хотя специально ничего не репетировал. Готов был к тому, что вспомнят прошлое. Но такой постановки вопроса, конечно, не мог ожидать. Едва началось, начал прокручивать в голове, что ответить. Все получилось спонтанно, но честно.

И я всегда был честен перед всеми и готов пообщаться с кем угодно по поводу своих личных решений в карьере. Мне кажется, те четыре года, которые нахожусь в «Динамо», я подтверждаю все слова, которые тогда сказал. Соответственно, наши отношения с динамовскими болельщиками стали намного уважительнее. Сейчас таких вопросов ни у кого не возникает. При любых встречах — только взаимное уважение и поддержка, чего я и просил.

Сергей Паршивлюк. «Вернуться в «Спартак»? Не думаю, что в одну реку можно войти дважды». Вторая часть интервью Сергея Паршивлюка

Паршивлюк — воспитанник и бывший капитан «Спартака». Защитник покинул красно-белых летом 2016 года, после чего выступал за «Анжи» и «Ростов».

В июле 2019 года футболист подписал контракт с «Динамо». В сезоне-2022/23 Паршивлюк забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за бело-голубых.

Сергей Паршивлюк
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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