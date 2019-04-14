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Паршивлюк пожал руку Глушакову перед матчем "Ростов" - "Спартак"

14 апреля. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спартак" - 2:1. Денис Глушаков и Сергей Паршивлюк. Фото Григорий Серов
14 апреля. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спартак" - 2:1. Денис Глушаков и Сергей Паршивлюк. Фото Григорий Серов
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Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк пожал руку хавбеку "Спартака" Денису Глушакову перед матчем 23-го тура премьер-лиги (1:2). Ранее в интервью "СЭ" он сообщил, что пожелал полузащитнику Аязу Гулиеву вытеснить из состава москвичей капитана красно-белых, а также хавбека Романа Зобнина

Паршивлюк также сообщил, что в сегодняшнем "Спартаке" присутствуют люди, которым он не подал бы руки. Защитник выступал за красно-белых с 2007 по 2016 год - он является воспитанником этого клуба. 

"Ростов" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.

Ростов - Спартак

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Cергей Паршивлюк: "Пожелал Гулиеву вытеснить из состава Глушакова и Зобнина"

 

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