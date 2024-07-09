Смородская: «Возможно, Смолов и на лучшего бомбардира РПЛ сможет замахнуться»
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская считает, что форвард «Краснодара» Федор Смолов в новом сезоне может стать лучшим бомбардиром РПЛ.
«Да, в товарищеских матчах Смолов раззабивался. Может быть, у него в «Краснодаре» будет вторая молодость. От него все время ждут вторую молодость, а она все как-то не наступает. Возможно, и на лучшего бомбардира Российской премьер-лиги сможет замахнуться. У него есть все данные для этого», — цитирует Legalbet Смородскую.
Последние 2,5 года Смолов провел в «Динамо». В сезоне-2023/2024 Федор сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.
Источник: Legalbet
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