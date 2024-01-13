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Сегодня, 11:14

В «Пари НН» сообщили, что Севикян перейдет в европейский клуб

Сергей Разин
корреспондент
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Эдгар Севикян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил об уходе полузащитника Эдгара Севикяна.

«Клуб получил предложение, активирующее опцию выкупа Эдгара Севикяна. С высокой долей вероятности Севикян перейдет в другой европейский клуб. Это выбор Эдгара и его семьи. С уважением относимся к этому выбору.

Отметим, что Эдгар особенно полюбился нижегородским болельщикам и всегда был важным членом нашей команды. Однако, настойчивое желание игрока проявить себя в европейском клубе преобладает в решении. О деталях такого перехода будет сообщено дополнительно. Мы желаем Эдгару доброй дороги к своим новым целям. Остаемся друзьями», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне 22-летний армянин, родившийся в Москве, провел 24 матча за «Пари НН» и забил 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Источник: https://t.me/DavMelik/2146
ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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2.03 00:00
Пари НН – Факел
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