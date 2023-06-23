«Пари НН» объявил об уходе Кудряшова с поста заместителя генерального директора

«Пари НН» объявил об уходе Игоря Кудряшова с поста заместителя генерального директора клуба.

Он отвечал за трансферную политику и развитие молодежного футбола и занимал свою должность с октября 2019 года.

По итогам сезона-2022/23 «Пари НН» занял 13-е место в чемпионате России, набрав 30 очков. Клуб из Нижнего Новгорода в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ победил «Родину» (3:2) по сумме двух матчей.