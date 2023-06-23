«Рубин» близок к покупке Трошечкина из «Ахмата»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Александр Трошечкин может продолжить карьеру в казанском «Рубине», сообщает Legalbet.

«Рубин» рассчитывает заплатить за игрока 20 миллионов рублей за трехлетний контракт. Отмечается, что зарплата футболиста составить чуть больше 1,5 миллиона рублей в месяц.

В сезоне-2022/23 хавбек провел 25 матчей за грозненцев, забил два мяча и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.