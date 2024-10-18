«Пари НН» готов участвовать в организации турнира между российскими и белорусскими командами

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» отреагировал на предложение министра спорта Белоруссии Сергея Ковальчука организовать турнир между российскими и белорусскими клубами.

«Мы поддерживаем. Если нас пригласят на такой турнир, либо предложат быть соорганизаторами — мы с удовольствием примем приглашение», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ»

Ранее министр спорта Белоруссии Ковальчук предложил организовать товарищеский турнир с российскими клубами.

Дарик Агаларов