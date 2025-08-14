Ньямси — о возможном уходе из «Локомотива»: «Я хочу играть больше»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о возможном уходе из московской команды.

«Все, что я могу сказать: я сейчас здесь. Но, конечно, я хочу играть больше. Я работаю на тренировках, выкладываюсь. Поэтому на данный момент я здесь, в «Локомотиве». Больше сказать нечего», — приводит слова Ньямси Legalbet.

28-летний француз выступает за «Локомотив» с февраля 2024 года. В общей сложности защитник провел за железнодорожников 41 матч и забил 4 гола.