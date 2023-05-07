Парфенов: «Никто не запретит «Зениту» выигрывать чемпионат»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов отреагировал на чемпионство «Зенита» в РПЛ.

«Никто не запретит «Зениту» выигрывать чемпионат. Соотношение сил на данный момент в РПЛ такое, что «Зенит» — чемпион уже пятый раз подряд», — цитирует Парфенова «РБ Спорт».

В 26-м туре «Зенит» на своем поле одержал победу над «Спартаком» (3:2), которая позволила петербуржцам оторваться от ЦСКА, идущего на втором месте, на 13 очков и досрочно завоевать чемпионство в РПЛ.