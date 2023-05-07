Кузьмичев: «Если бы играл не «Зенит», то за эпизод с Бальде поставили бы пенальти»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил эпизод из матча красно-белых с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

«Если бы играл не «Зенит», то за эпизод с Бальде поставили бы пенальти. Футбол — контактная игра. Сначала был эпизод с передачей, а потом наступили Бальде. Был бы не «Зенит», как минимум посмотрели бы этот момент, Кукуян подошел бы к ВАР и указал на точку» — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

После победы над «Спартаком» сине-бело-голубые досрочно гарантировали себе чемпионство в этом сезоне.