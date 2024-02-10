Пареха рассказал о штрафах Карпина за опоздания из сборной Аргентины

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха в интервью «СЭ» вспомнил, как заплатил штраф из-за позднего возвращения из расположения сборной Аргентины.

— Многих своих футболистов он ругает за лишний вес, а также употребление сахара. Как было в ваше время?

— В наше время было то же самое! Много штрафов для тех, кто много ел. Но, к счастью, у меня не было с этим проблем.

— Слышал, что вас с Маркосом Рохо штрафовали за позднее возвращение из сборной?

— Да, а здесь мне пришлось заплатить. Он наказал меня за неделю опоздания, ха-ха.

— Большой штраф?

— Не буду раскрывать.

Аргентинский футболист выступал в московском клубе с 2010 по 2014 год, включая годичную аренду в «Севилью». В составе красно-белых он стал серебряным призером чемпионата России.

Всего за «Спартак» Пареха провел 60 матчей в общей сложности, в которых забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.