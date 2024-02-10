Вильсон Изидор: «Конкуренция в «Зените»? Это нормально, здесь высокий уровень»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор по окончании товарищеского матча с «Аль-Райяном» (2:4) поделился с «СЭ» мыслями о своей роли в петербургском клубе.

— В «Зените» ты часто играешь на левом фланге, в том числе в товарищеском матче с «Аль-Райяном». Тебе удобнее там, чем в центре?

— Для меня это не так важно — у меня есть опыт игр и на левом краю, и на правом, и в центре. Мне везде одинаково комфортно.

— В первом тайме тебе долго оказывали помощь. Травмы нет?

— Все в порядке.

— У тебя серьезная конкуренция, и ты не так много играешь. Ты доволен игровым временем?

— Это нормально, это высокий уровень, «Зенит» — большая команда: у меня здесь сильные конкуренты. Все знают, что должны показывать на тренировках максимум, и лучшие будут играть. Я к этому готов.