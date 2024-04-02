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Сегодня, 13:08

Пападопулос — о Мостовом: «Царь знает, как руководить великими личностями»

Алина Савинова
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Греческий журналист Пол Пападопулос высоко отозвался о бывшем полузащитнике сборной России Александре Мостовом.

«Его талант был рано признан в международном футболе. Он был энергичным полузащитником. Александр — бриллиант. Он умел контролировать мяч, правильно им распоряжаться. В «Сельте» его прозвали Царь Балаидоса. Он был гениальным плеймекером. Помню, в 2004 году он резко раскритиковал своего тренера [Георгия Ярцева в сборной России], и у них возникли проблемы. Царь знает, как общаться с великими личностями и где-то даже руководить ими», — цитирует Пападопулоса Legalbet.

На Евро-2004 Мостовой публично раскритиковал методы работы Георгия Ярцева, после чего тренер убрал футболиста из состава. Во время игровой карьеры Мостовой выступал за такие команды, как «Спартак», «Сельта», «Бенфика», «Кан», «Страсбург», «Алавес».

Источник: Legalbet
Александр Мостовой
Футбол
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3
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4
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5
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 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
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 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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