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Романцев — об увольнении Ивича из «Краснодара»: «Шок. Но кто платит, тот заказывает музыку»

Романцев поделился мнением об увольнении Ивича из «Краснодара»
Александр Львов
Обозреватель
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Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

— Увольнение Ивича из «Краснодара» — неожиданность для вас?

— Когда убирают тренера из команды, которая завершает первую часть сезона на первом месте, то для любого нормального человека это — шок. Но в современных реалиях, когда судьба тренера зависит не от результата его работы, а от решения хозяина клуба, остается только развести руками: кто платит, тот и заказывает музыку. А какой она окажется для «Краснодара» и его болельщиков, покажет финиш. Прогремят победные фанфары — значит, расставание было оправданным, а если что-то из траурного репертуара — то это повод для грустных воспоминаний со вздохами.

Я с большим уважением отношусь к Сергею Николаевичу Галицкому, с нуля создавшему профессиональный клуб, красавец-стадион и академию. Это человек, для которого футбол — часть жизни. Но я не знаю, что происходит внутри клуба и самой команды, как складывались там отношения между его хозяином и Ивичем, на каких условиях заключался контракт. А без этого невозможно делать какие-то выводы. Могу лишь сказать, что даже два поражения подряд — не повод для столь поспешного решения. Но если вернувшийся в команду Мурад Мусаев приведет ее к золоту, то без сожаления принесу извинения за озвученные мной сомнения.

Квинси Промес. «Промес был знаковой фигурой «Спартака», но не настолько, чтобы не забивать в трех матчах!» Интервью Романцева

Олег Романцев
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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