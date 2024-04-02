Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

— Увольнение Ивича из «Краснодара» — неожиданность для вас?

— Когда убирают тренера из команды, которая завершает первую часть сезона на первом месте, то для любого нормального человека это — шок. Но в современных реалиях, когда судьба тренера зависит не от результата его работы, а от решения хозяина клуба, остается только развести руками: кто платит, тот и заказывает музыку. А какой она окажется для «Краснодара» и его болельщиков, покажет финиш. Прогремят победные фанфары — значит, расставание было оправданным, а если что-то из траурного репертуара — то это повод для грустных воспоминаний со вздохами.

Я с большим уважением отношусь к Сергею Николаевичу Галицкому, с нуля создавшему профессиональный клуб, красавец-стадион и академию. Это человек, для которого футбол — часть жизни. Но я не знаю, что происходит внутри клуба и самой команды, как складывались там отношения между его хозяином и Ивичем, на каких условиях заключался контракт. А без этого невозможно делать какие-то выводы. Могу лишь сказать, что даже два поражения подряд — не повод для столь поспешного решения. Но если вернувшийся в команду Мурад Мусаев приведет ее к золоту, то без сожаления принесу извинения за озвученные мной сомнения.