Панченко назвал своего кумира детства. Он из Бразилии

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прошел блиц-опрос от пресс-службы московской команды.

— Самый необычный День рождения.

— Когда я еще был маленьким, папа устроил мне настоящий праздник: было много подарков, веселья и сюрпризов.

— Футбольный кумир детства.

— Роналдинью.

— Чему бы вы хотели научиться?

— Управлять самолетом.

— Если бы в сутки можно было добавить один час, на что бы вы его потратили?

— Я потратил бы его на чтение книг.

— Самое красивое место на планете?

— Москва.

— Главное в жизни?

— Семья.

В текущем сезоне Панченко провел на поле 11 матчей за «Динамо», забил два гола и отдал одну результативную передачу.