РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Панченко назвал своего кумира детства. Он из Бразилии

12:52
Теги:

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прошел блиц-опрос от пресс-службы московской команды.

— Самый необычный День рождения.

— Когда я еще был маленьким, папа устроил мне настоящий праздник: было много подарков, веселья и сюрпризов.

— Футбольный кумир детства.

— Роналдинью.

— Чему бы вы хотели научиться?

— Управлять самолетом.

— Если бы в сутки можно было добавить один час, на что бы вы его потратили?

— Я потратил бы его на чтение книг.

— Самое красивое место на планете?

— Москва.

— Главное в жизни?

— Семья.

В текущем сезоне Панченко провел на поле 11 матчей за «Динамо», забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация

https://vk.com/fcdm_official?w=wall-41922026_321693

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Динамо»: Хохлов ушел




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир