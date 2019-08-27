Панченко готов к конкуренции с Филиппом

Полузащитник «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что готов к конкуренции. Летом состав команды пополнили Рамиль Шейдаев, Максимилиан Филипп и Клинтон Нжи.

— Я готов к любой конкуренции, она меня вообще не пугает, если спортивная, — сказал Панченко в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «России 24». — Вдвойне приятно, когда человек приезжает из другого чемпионата. На данную позицию взяли и Максимилиана Филиппа. Видно, что качественный игрок, будем бороться с ним за место в составе.

— Ваш прямой конкурент?

— Да. Хороший и открытый парень. Приехал сюда, хочет играть в футбол, это радует. Нжи и Шейдаев — разноплановые игроки. Нжи имеет великолепную скорость, поэтому в плане быстрой атаки с ним удобнее играть. Рамиль Шейдаев — таранного типа футболист, который может зацепиться за мяч, протащить, тут надо под него подстраиваться. Есть еще Слава Грулев, который очень хорошо прогрессирует.