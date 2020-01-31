Пабло Сантос: «Над предложением «Рубина» практически не думал»

Новичок «Рубина», бразильский защитник Пабло Сантос, отметил, что почти не думал над приглашением казанского клуба. Арендное соглашение с 27-летним футболистом Браги рассчитано до конца сезона-2019/20 и предусматривает право последующего выкупа.

— Счастлив присоединиться к команде, — приводит слова Сантоса пресс-служба клуба. — Уже подружился с Карлом Старфельтом. Мы делим с ним одну комнату. Мне оказали очень теплый прием. Мое первое занятие с командой прошло просто отлично.

Над предложением «Рубина» практически не думал. Как только появился вариант, сразу же согласился. Это хороший клуб, и я хотел бы оправдать ожидания.

Я совсем недавно играл против «Спартака» в Лиге Европы в составе «Браги». Я достаточно неплохо знаком с российским чемпионатом. Знаю, что в «Рубине» было много бразильцев. Сейчас их здесь нет. Но в составе много хороших игроков.