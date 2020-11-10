Оздоев просил поддержать Дзюбу в перерыве матча «Зенита» с «Краснодаром»

«Зенит» выложил видеоролик, который посвящен матчу 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1).

В него попал эпизод, как полузащитник Магомед Оздоев мотивировал партнеров по команде в перерыве матча.

К перерыву сине-бело-голубые проигрывали со счетом 0:1, а на 45-й минуте встрече нападающий «Зенита» Артем Дзюба, которого всю игру освистывали и оскорбляли фанаты, не реализовал пенальти.

Оздоев, стоявший рядом с Артемом Дзюбой, Деяном Ловреном и Андреем Мостовым в подтрибунном помещении, сказал: «Мы должны помогать, б***».

Дзюба забил на 79-й минуте матча. Этот гол стал для «Зенита» победным.