Оздоев — о Жиркове: «Он образованный, начитанный, с ним интересно поговорить»
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, с кем из игроков петербургского клуба больше всего общается.
«Чаще всего общаюсь с Жирковым. В сборной практически постоянно вместе. Он очень образованный, начитанный. С ним интересно поговорить, о чем бы то ни было. Юра может подсказать что-то.
Но, если честно, о футболе немного говорим — есть масса других любопытных тем. Спрашиваю — он рассказывает. Раньше такого действительно чуть меньше было в «Зените», потому что Юра постоянно с Браниславом Ивановичем. Они даже в соседних квартирах в Питере жили. Я — чуть подальше, но и все втроем, бывало, пересекались«, — цитирует Оздоева официальный сайт «Зенита».
20 февраля сине-бело-голубые сыграют с тульским «Арсенлом» в 1/8 финала Кубка России. После 19 туров РПЛ «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-02-12-magomed-ozdoev-kogda-ya-vykhozhu-na-pole-gotov-umirat-za-lyubogo-nashego.htm
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