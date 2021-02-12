Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, с кем из игроков петербургского клуба больше всего общается.

«Чаще всего общаюсь с Жирковым. В сборной практически постоянно вместе. Он очень образованный, начитанный. С ним интересно поговорить, о чем бы то ни было. Юра может подсказать что-то.



Но, если честно, о футболе немного говорим — есть масса других любопытных тем. Спрашиваю — он рассказывает. Раньше такого действительно чуть меньше было в «Зените», потому что Юра постоянно с Браниславом Ивановичем. Они даже в соседних квартирах в Питере жили. Я — чуть подальше, но и все втроем, бывало, пересекались«, — цитирует Оздоева официальный сайт «Зенита».

20 февраля сине-бело-голубые сыграют с тульским «Арсенлом» в 1/8 финала Кубка России. После 19 туров РПЛ «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице.