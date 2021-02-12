Оздоев отметил игру футболистов «Тамбова»
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев назвал клубы РПЛ, которые играют в атакующий футбол.
«Из команд, которые боролись за выживание, игроки «Тамбова» — единственные играли в футбол! Атаковали, не боялись пропустить. Со всеми причем. Это же нормально, это же игра! Но когда у тебя мало того, что десять человек сзади плюс вратарь, так еще и скамейка орет: «Не выходите, стойте сзади!» — какой это футбол? А потом говорят: мы добились результата, то есть ничьей, и это фантастика», — цитирует Оздоева официальный сайт «Зенита».
Также хавбек отметил выступления «Урала», заявив, что команда всегда играет в открытый футбол, а ему это нравится.
«Читаю, что именно поэтому они держатся в Российской Премьер-Лиге. Где-то очки ребята потеряют, но где-то заберут. Но если попытаются постоянно стоять сзади, не возьмут ничего. В том числе потому, что многие футболисты просто устают постоянно играть только в обороне», — добавил Оздоев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-02-12-magomed-ozdoev-kogda-ya-vykhozhu-na-pole-gotov-umirat-za-lyubogo-nashego.htm
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