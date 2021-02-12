Оздоев отметил игру футболистов «Тамбова»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев назвал клубы РПЛ, которые играют в атакующий футбол.

«Из команд, которые боролись за выживание, игроки «Тамбова» — единственные играли в футбол! Атаковали, не боялись пропустить. Со всеми причем. Это же нормально, это же игра! Но когда у тебя мало того, что десять человек сзади плюс вратарь, так еще и скамейка орет: «Не выходите, стойте сзади!» — какой это футбол? А потом говорят: мы добились результата, то есть ничьей, и это фантастика», — цитирует Оздоева официальный сайт «Зенита».

Также хавбек отметил выступления «Урала», заявив, что команда всегда играет в открытый футбол, а ему это нравится.

«Читаю, что именно поэтому они держатся в Российской Премьер-Лиге. Где-то очки ребята потеряют, но где-то заберут. Но если попытаются постоянно стоять сзади, не возьмут ничего. В том числе потому, что многие футболисты просто устают постоянно играть только в обороне», — добавил Оздоев.