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Оздоев отметил игру футболистов «Тамбова»

17:58
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев назвал клубы РПЛ, которые играют в атакующий футбол.

«Из команд, которые боролись за выживание, игроки «Тамбова» — единственные играли в футбол! Атаковали, не боялись пропустить. Со всеми причем. Это же нормально, это же игра! Но когда у тебя мало того, что десять человек сзади плюс вратарь, так еще и скамейка орет: «Не выходите, стойте сзади!» — какой это футбол? А потом говорят: мы добились результата, то есть ничьей, и это фантастика», — цитирует Оздоева официальный сайт «Зенита».

Также хавбек отметил выступления «Урала», заявив, что команда всегда играет в открытый футбол, а ему это нравится.

«Читаю, что именно поэтому они держатся в Российской Премьер-Лиге. Где-то очки ребята потеряют, но где-то заберут. Но если попытаются постоянно стоять сзади, не возьмут ничего. В том числе потому, что многие футболисты просто устают постоянно играть только в обороне», — добавил Оздоев.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-02-12-magomed-ozdoev-kogda-ya-vykhozhu-na-pole-gotov-umirat-za-lyubogo-nashego.htm

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