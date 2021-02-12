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Малком вернется в строй в марте

17:44
Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», нападающий «Зенита» Малком из-за травмы колена пропустит около трех недель. Бразильцу удалось избежать серьезного повреждения после столкновения с соперником в товарищеском матче со сборной Иордании.

Таким образом, 23-летний бразилец пропустит матч 1/8 финала Кубка России с «Арсеналом» (20 февраля), а также матч 20-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (27 февраля).

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