Малком вернется в строй в марте
По информации «СЭ», нападающий «Зенита» Малком из-за травмы колена пропустит около трех недель. Бразильцу удалось избежать серьезного повреждения после столкновения с соперником в товарищеском матче со сборной Иордании.
Таким образом, 23-летний бразилец пропустит матч 1/8 финала Кубка России с «Арсеналом» (20 февраля), а также матч 20-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (27 февраля).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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