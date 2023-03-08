Озбилиз заявил о готовности принять участие в ретро-матче за «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз сообщил «СЭ» о желании сыграть за красно-белых в ретро-матче после окончания карьеры.

«После окончания карьеры хотел бы принять участие в ретро-матче за «Спартак». Почему нет. Аленичев, Титов, Тихонов — большие звезды для России. Я люблю футбол. Хочу играть везде, где можно после карьеры. Это было бы интересно», — сказал Озбилиз «СЭ».

Араз Озбилиз выступал за «Спартак» с июля 2013 года по январь 2016 года, в составе команды он забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 40 матчах.

В данный момент 32-летний армянин выступает за армянский «Урарту».