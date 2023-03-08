Депутат Госдумы направил запрос об отмене карт болельщика

Депутат Госдумы Сергей Обухов сообщил, что направил депутатский запрос на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от системы карт болельщика.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов сообщал, что также направил обращение на имя Мишустина с просьбой отменить действие системы карт болельщиков «как минимум до устранения острых противоречий и пробелов, возникших при ее внедрении».

«Направил депутатский запрос премьеру Мишустину с требованием рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от Fan ID и принять соответствующее постановление правительства», — написал Обухов в своем телеграм-канале.

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что «вопрос об отмене карты болельщика сегодня не стоит».