Озбилиз считает, что Тикнизян может попасть в стартовый состав сборной Армении

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз в комментарии для «СЭ» высказался о получении защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном армянского паспорта.

7 марта стало известно, что 23-летний футболист получил вызов в сборную Армении на предстоящий матч отборочного турнира Евро-2024 против Турции. Пресс-атташе армянской команды Айк Карапетян сообщил «СЭ», что игрок в ближайшее время получит паспорт.

«Очень рад тому, что Тикнизян хочет играть за сборную Армении. Все же он игрок «Локомотива». Шанс заиграть в сборной есть. На позиции левого защитника у нас мало футболистов. В сборной Армении маленькая конкуренция, поэтому это пойдет только на пользу», — сказал Озбилиз «СЭ».

Наир Тикнизян родился в Санкт-Петербурге, он является выпускником академии московского ЦСКА. Футболист выступал за молодежные сборные России разных возрастов.