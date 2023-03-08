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Сегодня, 09:40

Озбилиз считает, что Тикнизян может попасть в стартовый состав сборной Армении

Микеле Антонов
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз в комментарии для «СЭ» высказался о получении защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном армянского паспорта.

7 марта стало известно, что 23-летний футболист получил вызов в сборную Армении на предстоящий матч отборочного турнира Евро-2024 против Турции. Пресс-атташе армянской команды Айк Карапетян сообщил «СЭ», что игрок в ближайшее время получит паспорт.

«Очень рад тому, что Тикнизян хочет играть за сборную Армении. Все же он игрок «Локомотива». Шанс заиграть в сборной есть. На позиции левого защитника у нас мало футболистов. В сборной Армении маленькая конкуренция, поэтому это пойдет только на пользу», — сказал Озбилиз «СЭ».

Наир Тикнизян родился в Санкт-Петербурге, он является выпускником академии московского ЦСКА. Футболист выступал за молодежные сборные России разных возрастов.

Арас Озбилис
Наяир Тикнизян
Футбол
Сборная Армении по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
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Зенит – Химки
 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
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