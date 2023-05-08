Озбилис ответил, стоит ли Абаскалю уходить из «Спартака» по окончании сезона

Экс-полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз ответил на вопрос, стоит ли главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю уходить из клуба по окончании этого сезона.

«Мое мнение — если нет результата, то в клубе никогда не убирают футболистов, под раздачу попадает тренер. Да, «Спартак» при Абаскале может взять серебро, но это не хороший результат для команды, ха-ха! Всегда болельщики красно-белых хотят чемпионства, у них никогда нет терпения. Фанаты «Спартака» всегда хотят трофеи, быть чемпионами, но это никак не изменит ситуацию. Тем более сезон отличается от всех предыдущих — надо понимать, что Абаскалю действительно тяжело», — приводит Sport24 слова Озбилиза.

В матче 26-го тура РПЛ, который прошел 7 мая, «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 2:3. Красно-белые опустились на 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. На данный момент в активе московской команды 49 очков.