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Сегодня, 09:25

Озбилис ответил, стоит ли Абаскалю уходить из «Спартака» по окончании сезона

Алина Савинова
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Экс-полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз ответил на вопрос, стоит ли главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю уходить из клуба по окончании этого сезона.

«Мое мнение — если нет результата, то в клубе никогда не убирают футболистов, под раздачу попадает тренер. Да, «Спартак» при Абаскале может взять серебро, но это не хороший результат для команды, ха-ха! Всегда болельщики красно-белых хотят чемпионства, у них никогда нет терпения. Фанаты «Спартака» всегда хотят трофеи, быть чемпионами, но это никак не изменит ситуацию. Тем более сезон отличается от всех предыдущих — надо понимать, что Абаскалю действительно тяжело», — приводит Sport24 слова Озбилиза.

В матче 26-го тура РПЛ, который прошел 7 мая, «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 2:3. Красно-белые опустились на 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. На данный момент в активе московской команды 49 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-08-ozbilis-otvetil-na-vopros-stoitli-abaskalyu-ukhodit-iz-spartaka-po-okonchanii-sezona
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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