Появилось фото Сергея Галицкого с трибуны на матче Россия — Бруней

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий посетил домашний стадион своей команды, чтобы посмотреть товарищеский матч сборной России против Брунея.

В конце 2021 года Галицкий рассказал, что он серьезно болен, однако бизнесмен не говорил о своей болезни напрямую. Позднее появилась информация о том, что его заболевание связано с онкологией.

В мае 2024-го Галицкий побывал на игре 30-го тур чемпионат России «Краснодар» — «Динамо» (1:0).