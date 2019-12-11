По информации «СЭ», тренер ЦСКА Сергей Овчинников в списке кандидатов на пост главного тренера волгоградского «Ротора».

Сегодня стало известно, что Игорь Меньщиков, главный тренер «Ротора» покинул свой пост — тренеру, команда которого лидирует в ФНЛ, поступило серьезное предложение от другой команды, и он его принял.

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